Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü!

31 Ocak 2025 18:55 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ismin görüşmesinde bölgesel son durum ve Suriye meselesi masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü.

SURİYE MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, gerçekleştirilen görüşmede bölgesel meseleler ve Suriye'deki mevcut durum masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine verdiği destek yinelendi. Ayrıca, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı nitelikte olması gerektiğinin altı çizildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA GÖRÜŞME YAPILMIŞTI!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede de Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesi konuşulmuştu.