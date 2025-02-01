Gazze'de 4'üncü rehine takası! 2 İsrailli Kızılhaç'a teslim edildi

01 Şubat 2025 10:10 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:32

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç'a teslimi başladı. Hamas, İsrailli 3 esirden 2'sini Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası: Taylandlı, İsrailli ve Filistinli esirler serbest bırakıldı

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası: Taylandlı, İsrailli ve Filistinli esirler serbest bırakıldı

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin devreye girmesinin rehine takasları devam ediyor. Esir takaslarının dördüncü turunda Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç'a teslimi başladı. Gazze'deki İsrailli sivil esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

2 İSRAİLLİ KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.