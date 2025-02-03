Suriye lideri Ahmed Şara Türkiye'ye mi gelecek, ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek

03 Şubat 2025 12:27 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor. Vatandaşlar tarafından Suriye lideri Ahmed Şara ne zaman Türkiye'ye gelecek sorusunun cevabı merak ediliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar Suriye Lideri Ahmed Şara Türkiye'ye mi geliyor, ne zaman sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili paylaşımında Fahrettin Altun, Ahmed Şara'nın ne zaman Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

SURİYE LİDERİ AHMET ŞARA TÜRKİYE'YE Mİ GELECEK, NE ZAMAN?

Fahrettin Altun tarafından paylaşılan bilgilere göre Ahmet Şara, 4 Şubat 2025 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek.

Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan görüşmede Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi konusunda iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

Fahrettin Altun'un yaptığı paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.



Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."