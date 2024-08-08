AK Parti Kahramanmaraş il başkanlığına Burak Gül atandı

08 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:43

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş, Rize, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere 4 il için yeni AK Parti il başkanları atandığına dair paylaşım yapıldı.

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI BURAK GÜL KİMDİR?

1976 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Burak Gül, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamasının ardından üniversite hayatına Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı.

Mezun olduktan sonra Kahramanmaraş Barosuna bağlı avukatlık stajının ardından 2002 yılından günümüze kadar Kahramanmaraş Barosuna bağlı serbest avukatlık faaliyetlerini yürüttü.

KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI KİM OLDU?

AK Parti 4 ilde yapılan il başkanlığı atamalarına göre Kahramanmaraş il başkanı Burak Gül oldu.