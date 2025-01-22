Akfen İnşaat halka arz işlem göreceği tarih netleşti

22 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:53

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin yakından takip ettiği Akfen İnşaat talep toplama süreci sona erdi. 15-16-17 Ocak tarihlerinde talep toplayan hissenin borsada işlem göreceği tarih yatırımcının gündeminde.

Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz ile büyüme yolunda bir adım daha attı!

Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz ile büyüme yolunda bir adım daha attı!

Dünya Varlık halka arz hangi bankalarda var yatırımcının gündeminde

Dünya Varlık halka arz hangi bankalarda var yatırımcının gündeminde

AKFIS hisse​ kodu ile 38,70 TL'den satışa çıkan hisse, katılım endeksine uygun değil olarak açıklandı. Yatırımcılar borsada işlem göreceği tarihi beklerken açıklama geldi.

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisse, 23 Ocak günü işlem görecek.

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Tera Yatırım​ ve Vakıf Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Akfen İnşaat") paylarının halka arzında 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek toplamda 66.841.328 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.



Akfen İnşaat 2.586.759.394 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 66.841.328 TL nominal değerli paylarının halka arzında 260.628 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 356 adet Akfen Çalışanlarına, 72 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 261.072 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %33,15, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %6,10, Akfen Grubu çalışanları için %0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %20,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer

almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKFEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Hissenin sonuçlarına göre 261 bin 072 kişi katılım ile 85 Lot (3289 TL) dağıtımı gerçekleşti.