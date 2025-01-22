Dünya Varlık halka arz hangi bankalarda var yatırımcının gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:34

Dünya Varlık halka arz oluyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin lot miktarı ve kodu belli oldu. Yatırımcılar 38,44 TL'den DNYVA kodu ile satışa çıkacak olan hissenin olduğu bankaları araştırmaya başladı. DNYVA, Yıldız Pazar'da yer alacak.

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Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz olurken 22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Hisse kodu ve fiyatı netleşen Dünya Varlık hangi bankalarda var belli oldu. DÜNYA VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR? 22-23-24 Ocak aralığında halka arz olacak olan hisse, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Hissenin Tahsisat Grupları arasında 45.640.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 13.040.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı, 6.520.000 Lot (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı yer aldı. DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? Lot miktarı talep toplama süreci sonrasında belli olurken şu an için olası miktar şöyle: 300 Bin katılım - 152 Lot (5842 TL) 700 Bin katılım - 65 Lot (2498 TL) 1.1 Milyon katılım - 41 Lot (1576 TL) 1.5 Milyon katılım - 30 Lot (1153 TL) 1.9 Milyon katılım - 24 Lot (922 TL) 2.3 Milyon katılım - 20 Lot (768 TL) 2.7 Milyon katılım - 17 Lot (653 TL) 3.1 Milyon katılım - 15 Lot (576 TL) İlgili Haberler Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu