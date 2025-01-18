Dünya Varlık halka arz katılım endeksine uygun mu belli oldu

18 Ocak 2025 19:02 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 19:07

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. SPK 3 hissenin başvurusunu onayladı. Dünya Varlık, DNYVA kodu ile 38,44 TL'den satışa çıkacak. Katılım endeksine uygunluk durumu da netleşti.

Sermaye Piyasa Kurulu, Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hissesinin başvurusunu onayladı. Hisse kodu ve fiyatı belli olan hisse, 22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse, katılım endeksine uygun değil. Bireysele eşit dağıtım hissede T1-T2 kullanılamaz.

DNYVA arz büyüklüğü 3 milyar TL, açıklık oranı % 35,96 olarak belirlendi.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı sonuçlar sonrası belli olurken olası miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).

700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).

1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).

1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).

2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).

2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).

3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL).