Mopaş Marketcilik katılım endeksine uygun mu? 2025 halka arz takvimine 3 hisse eklendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:30

Halka arz 2025 takvimine yeni 3 hisse eklendi. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin satın alınacağı bankalar ve lot miktarı yatırımcının gündeminde olurken katılım endeksine uygunluk durumu da belli oldu.

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SPK, Mopaş Marketçilik hissesinin başvurusunu onayladı. 21-22-23 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 35,00 TL olurken dağıtacağı lot miktarı merak ediliyor. Sermaye Piyasa kurulu başvurusu onaylamasına göre halka arz 2025 takvimine 3 yeni hisse eklendi. MOPAŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Hissenin katılım endeksine uygunluğu belli oldu. Mopaş, katılım endeksine uygun değildir. Hisse kodu MOPAS olarak belirlenirken fiyatı 35,00 TL oldu. Fonun kullanım alanları arasında %40-45 Yeni mağaza yatırımları, %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları, %15 Tarımsal yatırımlar, %15 İşletme sermayesi ve %10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları yer aldı. MOPAŞ KAÇ LOT VERİR? Hissenin lot miktarı sonuçların ardından belli olacak. Olası dağıtım lot miktarı ise şöyle: 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL) 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL) 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL) 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL) 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL) 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL) 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL) 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL) MOPAŞ MARKETCİLİK HANGİ BANKALARDA VAR? Hisseyi satın almak isteyenler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak. Talep toplama tarihi 21-22-23 Ocak 2025 olarak belirlenirken fiyatı 35,00 TL olarak duyuruldu. 2025 HALKA ARZ TAKVİMİNDE HANGİ HİSSELER VAR? SPK tarafından başvurusu onaylanan 3 hisse listeye eklendi. 2025 halka arz takvimine göre Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. Destek Finans Faktoring A.Ş. Dünya Varlık Yönetim A.Ş. satışa çıkıyor. İlgili Haberler Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı