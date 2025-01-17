Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:43
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve borsada işlem gören firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı. GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları araştırma konusu oldu.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz oldu.
4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı.
GLRM HİSSE KAÇ KİRA?
GLRM Gülermak Ağır Sanayi, 17 Ocak 2025 bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.
Kişi başına 3 bin 375 TL değerinde 27 lot düştü.
Firmanın halka arzına ise toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.
Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI
Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.
Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.
Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.
Kaynak: TGRT Haber