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Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:43
Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı

GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve borsada işlem gören firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı. GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları araştırma konusu oldu.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz​ oldu.

4.8 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı.

Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı - 1. Resim

GLRM HİSSE KAÇ KİRA?

GLRM Gülermak Ağır Sanayi, 17 Ocak 2025 bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

Kişi başına 3 bin 375 TL değerinde 27 lot düştü.

Firmanın halka arzına ise toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.

Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı - 2. Resim

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

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Kaynak: TGRT Haber
halka arz

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