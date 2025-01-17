Gülermak Ağır Sanayi hisseleri için İstanbul Borsası’nda ilk gong çaldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:43

GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat için gong bugün çaldı ve borsada işlem gören firma 32 milyon 300 bin lot dağıttı. GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları araştırma konusu oldu.