Gülermak halka arz kaç lot verdi? İşte GLRMK halka arz sonuçları

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 21:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:39

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz sonuçları belli oldu. Gülermak halka arz sonuçlarına göre hisse dağıtımı yaptığı yatırımcı sayısı ile ortalama lot dağılımı da açıklandı. Halka arzın borsa işlem tarihi henüz açıklanmamış olup, bu hafta işlem görmesi bekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz​ süreci sona erdi ve sonuçlar yatırımcılarla paylaşıldı. GÜLERMAK KAÇ LOT VERDİ? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz sürecinde, bireysel yatırımcılara hisse​ dağıtımı gerçekleştirdi. Toplamda 595.287 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı ve bu dağıtımda bireysel katılımcılara ortalama 27 lot (3375 TL) verildi. GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI? Halka arz sürecine toplamda 595.287 bireysel yatırımcı katıldı. Bu katılım, 08-09-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşti ve bu süreçte yatırımcılar, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin hisse senetlerine talepte bulundu. GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz sonuçları, yatırımcılara açıklandı. Şirketin borsa​ işlem tarihi henüz netleşmemiş olup, bu hafta GLRMK koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtilmiştir. GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ? Halka arz, 08-09-10 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARINA GÖRE KAÇ KİŞİ HİSSE ALDI? Toplamda 595.287 bireysel yatırımcı hisse aldı. GÜLERMAK HALKA ARZDA BİREYSEL YATIRIMCILARA KAÇ LOT VERİLDİ? Bireysel katılımcılara ortalama 27 lot (3375 TL) dağıtım yapıldı. GÜLERMAK HİSSELERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK? Gülermak hisselerinin bu hafta GLRMK koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. İlgili Haberler Halka Arz Takvimi! 2025'te halka arz olacak şirketler listesi Gülermak katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı