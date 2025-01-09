Gülermak katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı

09 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:42

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ halka arzında talep toplama süreci 8 Ocak'ta başladı. Yatırımcıları sevindiren haber gelirken katılım endeksine uygunluk durumu gündeme geldi. Sermaye Piyasa Kurulu hissenin başvurusunu onayladı. Talep toplama süreci sonrasında işlem görmeye başlayacak olan hissenin fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi. Bu ay halka arz olan hisseler arasında Gülermak dışında Egeyapı da yer aldı.

Sermaye Piyasa Kurulu​ tarafından Gülermak hissesinin başvurusu onaylanırken binlerce yatırımcı katılım endeksine uygunluk durumu ve kaç lot vereceğini araştırmaya başladı.

GLRMK kodu ile talep toplayan hissenin süreci 10 Ocak'ta sona erecek.

GÜLERMAK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

8-9-10 Ocak tarihlerinde talep toplayan hisse​ katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

125,00 TL'den satışa çıkan Gülermak halka arzını satın almak isteyenler Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak. Lot miktarı henüz belli olmazken olası miktar şöyle:

300 Bin katılım - 41 Lot (5125 TL)

700 Bin katılım - 18 Lot (2250 TL)

1.1 Milyon katılım - 12 Lot (1500 TL)

1.5 Milyon katılım - 9 Lot (1125 TL)

1.9 Milyon katılım - 7 Lot (875 TL)

2.3 Milyon katılım - 6 Lot (750 TL)

2.7 Milyon katılım - 5 Lot (625 TL)

3.1 Milyon katılım - 4 Lot (500 TL)

GÜLERMAK FİYATI NE KADAR?

Fiyatı pay başına 125 TL olarak belirlenen hisse 22 milyon 600 bin lira nominal değerli payları sermaye artırımı; 9 milyon 700 bin lira nominal değerli payları ise ortak satış kapsamında satışa sunuyor.

Toplamda 32 milyon 300 bin lira nominal değerli payın satılacağı Gülermak, 4 milyar 37 milyon 500 TL gelir elde etmeyi amaçlıyor.

GÜLERMAK KİMİN, SAHİBİ KİM?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Kemal Güleryüz Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Necdet Demir Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısıdır. Mustafa Tuncer Yönetim Kurulu üyesidir.