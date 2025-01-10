Al Ahli-Al Shabab hangi kanalda? Fatih Terim ilk lig maçında çıkıyor

10 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:19

Suudi Arabistan Ligi'nin 14. hafta karşılaşmaları kapsamında Fatih Terim'in başında olduğu Al Shabab, milli futbolcu Merih Demiral'ın oynadığı Al Ahli karşısında deplasmana çıkacak. Al Ahli-Al Shabab maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Karşılaşma bugün oynanacak ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

Suudi Arabistan​ Ligi'nde sezona Vitor Pereira​ yönetiminde başlayan Al Shabab​, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada sadece 7 galibiyet aldı. İkinci yarıda teknik direktör değişikliğine giderek takıma Fatih Terim getirildi.

Fatih Terim​ göreve gelmesinin ardından oynanan ilk kupa maçından galibiyet ile ayrılmıştı.

Şimdi ise Fatih Terim'in liderliğindeki Al Shabab, ilk lig maçına çıkıyor.

AL AHLİ-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ahli-Al Shabab arasında oynanacak olan karşılaşma bugün (10 Ocak 2025 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde galibiyet ve beraberlik, birinde ise mağlubiyet alan Al Shabab ligde 6. sırada yer alıyor. Fatih Terim kupa maçında olduğu gibi ligde de 3 puan alarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Al Ahli​ ise son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet, 1'inde ise mağlubiyet alarak 23 puan ile 5. sırada bulunuyor. Milli futbolcu Merih Demiral'ın oynadığı Al Ahli, maçtan galip ayrılarak son zamanlarda yakaladığı formu devam ettirmek istiyor.

AL AHLİ-AL SHABAB HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde bulunan King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak olan Al Ahli-Al Shabab karşılaşması S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.