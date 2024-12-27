Al Shabab kadrosu gündem oldu! Fatih Terim ile anlaştılar
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab teknik direktör olarak Fatih Terim ile anlaştığını duyurdu. Fatih Terim ile yapılan anlaşmanın ardından Al Shabab'ın güncel kadrosu ve oyuncuları gündem oldu. Al Shabab'ın kadro değeri 43.10 milyon Euro olarak açıklandı.
Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan başka bir takıma imza atmayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu.
Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Ayrıca sözleşmede 1 yıllık uzatma maddesinin de yer aldığı iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibi resmi Twitter hesabından Fatih Terim'i duyurduğu videoda Türkçe olarak "Merhaba İmparator" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar tarafından Al Shabab'ın kadrosu, oyuncuları ve değeri merak ediliyor.
AL SHABAB KADROSU, OYUNCULARI KİM?
Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Al Shabab ligde 23 puan ile 6. sırada yer alıyor.
Transfermarkt verilerine göre Yannic Carras, 8 milyon Euro piyasa değeri ile Al Shabab'ın kadrosundaki en yüksek bonservis bedeline sahip.
Dünyaca ünlü yıldız Ivan Rakitic ise bu yıl Al Shabab'dan ayrılarak Hajduk Split'e transfer olmuştu.
Al Shabab'ın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
- Yannick Carrasco - 8 milyon Euro
- Robert Renan - 8 milyon Euro
- Daniel Podence - 7 milyon Euro
- Cristine Guanca - 4 milyon Euro
- Gustavo Cuellar - 3.5 milyon Euro
- Giacomo Bonaventura - 2.5 milyon Euro
- Abderrazak Hamdallah - 2 milyon Euro
- Wesley Hoedt - 2 milyon Euro
- Musab Al-Juwayr - 2 milyon Euro
- Seung-gyu Kim - 700 bin Euro
- Fahad Al Muwallad - 450 bin Euro
- Nader Al-Sharari - 450 bin Euro
- Mohammed Al-Thani - 450 bin Euro
- Nawaf Al-Sadi - 400 bin Euro
- Hussain Al-Sabiyani - 375 bin Euro
- Mohammed Al-Shwirekh - 300 bin Euro
- Haroune Camara - 275 bin Euro
- Mohammed Harbush - 225 bin Euro
- Majed Omar Kanabah - 150 bin Euro
- Mohammed Al-Absi - 100 bin Euro
- Majed Abdullah - 100 bin Euro
- Abdullah Al-Mayouf - 50 bin Euro
- Younes Al-Shanqeeti - 50 bin Euro
- Fares Owais - 25 bin Euro