Al Shabab kadrosu gündem oldu! Fatih Terim ile anlaştılar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:33

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab teknik direktör olarak Fatih Terim ile anlaştığını duyurdu. Fatih Terim ile yapılan anlaşmanın ardından Al Shabab'ın güncel kadrosu ve oyuncuları gündem oldu. Al Shabab'ın kadro değeri 43.10 milyon Euro olarak açıklandı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan başka bir takıma imza atmayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Ayrıca sözleşmede 1 yıllık uzatma maddesinin de yer aldığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibi resmi Twitter hesabından Fatih Terim'i duyurduğu videoda Türkçe olarak "Merhaba İmparator" ifadelerini kullandı. Taraftarlar tarafından Al Shabab'ın kadrosu, oyuncuları ve değeri merak ediliyor. AL SHABAB KADROSU, OYUNCULARI KİM? Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Al Shabab ligde 23 puan ile 6. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Yannic Carras, 8 milyon Euro piyasa değeri ile Al Shabab'ın kadrosundaki en yüksek bonservis bedeline sahip. Dünyaca ünlü yıldız Ivan Rakitic ise bu yıl Al Shabab'dan ayrılarak Hajduk Split'e transfer olmuştu. Al Shabab'ın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: Yannick Carrasco - 8 milyon Euro

Robert Renan - 8 milyon Euro

Daniel Podence - 7 milyon Euro

Cristine Guanca - 4 milyon Euro

Gustavo Cuellar - 3.5 milyon Euro

Giacomo Bonaventura - 2.5 milyon Euro

Abderrazak Hamdallah - 2 milyon Euro

Wesley Hoedt - 2 milyon Euro

Musab Al-Juwayr - 2 milyon Euro

Seung-gyu Kim - 700 bin Euro

Fahad Al Muwallad - 450 bin Euro

Nader Al-Sharari - 450 bin Euro

Mohammed Al-Thani - 450 bin Euro

Nawaf Al-Sadi - 400 bin Euro

Hussain Al-Sabiyani - 375 bin Euro

Mohammed Al-Shwirekh - 300 bin Euro

Haroune Camara - 275 bin Euro

Mohammed Harbush - 225 bin Euro

Majed Omar Kanabah - 150 bin Euro

Mohammed Al-Absi - 100 bin Euro

Majed Abdullah - 100 bin Euro

Abdullah Al-Mayouf - 50 bin Euro

Younes Al-Shanqeeti - 50 bin Euro

Fares Owais - 25 bin Euro Sıkça Sorulan Sorular Al Shabab kadro değeri ne kadar? Güncel verilere göre Al Shabab'ın kadro değerinin 43.10 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İlgili Haberler Fatih Terim geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu: İşte maaşı ve yardımcıları Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı! Duyuru videosu sosyal medyada gündem oldu