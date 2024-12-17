Alanyaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşam oynanacak olan maçlardan biri Alanyaspor - Amedspor müsabakası olacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye​ Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Kura çekimi sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu. Bu akşamın maç programına göre Amedspor​ - Alanyaspor maçı oynanacak. AMEDSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün başlıyor. 6 Aralık tarihinde çekilen kura sonrasında yeni eşleşmeler belli olmuştu. Amedspor ile Alanyaspor'un karşılaşması 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. AMEDSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR? Bugün 20.30'da başlayacak olan müsabaka A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. BugünTürkiye Kupası'nda oynanacak olan diğer müsabakalar şöyle: 13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor 15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor 18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK 20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler İlgili Haberler Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu