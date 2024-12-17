Alanyaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşam oynanacak olan maçlardan biri Alanyaspor - Amedspor müsabakası olacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Kura çekimi sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu.
Bu akşamın maç programına göre Amedspor - Alanyaspor maçı oynanacak.
AMEDSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün başlıyor. 6 Aralık tarihinde çekilen kura sonrasında yeni eşleşmeler belli olmuştu. Amedspor ile Alanyaspor'un karşılaşması 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.
AMEDSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Bugün 20.30'da başlayacak olan müsabaka A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. BugünTürkiye Kupası'nda oynanacak olan diğer müsabakalar şöyle:
13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler