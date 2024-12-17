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Alanyaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 09:07 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:13
Alanyaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Bu akşam oynanacak olan maçlardan biri Alanyaspor - Amedspor müsabakası olacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye​ Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Kura çekimi sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu.

Bu akşamın maç programına göre Amedspor​ - Alanyaspor maçı oynanacak.

AMEDSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bugün başlıyor. 6 Aralık tarihinde çekilen kura sonrasında yeni eşleşmeler belli olmuştu. Amedspor ile Alanyaspor'un karşılaşması 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Alanyaspor - Amedspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bugün 20.30'da başlayacak olan müsabaka A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. BugünTürkiye Kupası'nda oynanacak olan diğer müsabakalar şöyle:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK 

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler 

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Kaynak: TGRT Haber
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