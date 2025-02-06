Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim? Cihan Aydın'ın Fenerbahçe karnesi

06 Şubat 2025 13:46 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:10

TFF tarafından Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmaya atanmasıyla birlikte Cihan Aydın'ın daha önce yönettiği Fenerbahçe maçları ve istatistikleri gündeme geldi. Cihan Aydın, sarı-lacivertlilerin kariyeri boyunca 5 maçında görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapsamında 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 16:00'da oynanacak olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakem kadrosu açıklandı.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğunu merak ediyor.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapacak. Muhammet Ali Metoğlu ise karşılaşmada dördüncü hakem olacak.

CİHAN AYDIN'IN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Cihan Aydın kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 4'ünde sarı-lacivertliler sahadan galibiyet ile ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. Fenerbahçe bu maçlarda 5 sarı kart gördü.

Cihan Aydın'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri ise şöyle:

29.09.2024 | Antalyaspor-Fenerbahçe | 0:2 | Sarı Kart 1:1

22.04.2024 | Sivasspor-Fenerbahçe | 2:2 | Sarı Kart 4:1 | Penaltı 1:0

24.02.2024 | Fenerbahçe-Kasımpaşa | 2:1 | Sarı Kart 2:3

28.01.2024 | Fenerbahçe-Ankaragücü | 2:1

01.10.2023 | Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | 5:0 | Sarı Kart 1:3

CİHAN AYDIN KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Kariyerine 2014 yılında başlayan 32 yaşındaki hakem Süper Lig'de ilk karşılaşmasını 2022 yılında yönetti.

Kariyeri boyunca 1. Lig, Süper Lig, Türkiye Kupası ve 3. Lig dahil olmak üzere toplam 161 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 681 sarı, 11 sarıdan-kırmızı ve 21 kırmızı kart gösterirken, 45 penaltı verdi.

Bu sezon ise 1 TFF 1. Lig, 14 Süper Lig maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 54 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 4 kırmızı kart ve 5 kere penaltı noktasını gösterdi.