Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Kasımpaşa'dan ayrılmıştı

07 Kasım 2024 10:54 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:16

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Alanyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğunu merak etmeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre göreve Sami Uğurlu geldi. Sami Uğurlu kimdir, hangi takımları yönetti soruları gündem oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar tarafından Alanyaspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu ise merak ediliyor.

ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Sports Digitale'nin haberine göre Alanyaspor'un yeni teknik direktörü, geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğurlu oldu.

Akdeniz ekibinin Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi.

SAMİ UĞURLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Sami Uğurlu, 27 Nisan 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Yozgatspor'da başlayan teknik adam sırasıyla Kardemir Karabükspor, İzmirspor'da forma giydi.

Daha sonra futbol kariyerini sonlandıran Sami Uğurlu, teknik direktörlüğe ise 2018 yılında Altunordu'da başladı.

Yardımcı teknik direktör olarak Eskişehirspor, Altay, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'da görev aldı.

2021 yılında ise Kasımpaşa'da teknik direktör görevine getirildi.

Bir sezon takımı yönettikten sonra Bandırmaspor'un başına geçen teknik adam 2023 yılında ise Kasımpaşa'ya geri dönmüştü.

6 Kasım 2024 tarihinde Kasımpaşa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre takımdan ayrıldı.