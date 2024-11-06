Kasımpaşa teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı

06 Kasım 2024 17:06 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:26

Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı

Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.