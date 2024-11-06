Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı

06 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:53

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Malmö karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamayacak. Immobile'nin dönüş tarihini Giovanni van Bronckhorst açıkladı.

Avrupa Ligi'nde Lyon maçının ardından kötü giden gidişatı değiştiren Beşiktaş dördüncü hafta maçları kapsamında Malmö ile bugün saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Ciro Immobile'nin karşılaşmada neden oynamadığı merak edildi.

IMMOBİLE BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig kapsamında oynadığı Kasımpaşa maçında Immobile sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcunun uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerileme ve kanama tespit edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Immobile, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Malmö karşılaşmasında oynamayacak.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa​ ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

IMMOBİLE SAKATLIK DURUMU, NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Immobile'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Paulista aramıza döndü. Yarın bizimle olacak. İlk 11'de onunla başlayabilirim. Çok önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Bu gece de düşüneceğim. Paulista ve Rashica'nın dönmesinden dolayı mutluyum. Ciro da daha önce sorun yaşadığı bölgeden sakatlandı. Milli aradan sonra aramıza dönecektir."