TFF Başakşehir-Beşiktaş maçında hakemin kim olacağını duyurdu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Kasım 2024 16:37 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:12

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Beşiktaş, Başakşehir karşısında deplasman maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Başakşehir-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı merak ediliyor. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre Turgut Doman karşılaşmada görev alacak. Turgut Doman'ın Beşiktaş istatistikleri gündem oldu.

Beşiktaş, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir karşısında deplasman maçına çıkacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlılar 3 puanı almak için çabalayacak. Başakşehir için ise ligde kötü giden gidişatın karşısında bir moral galibiyeti büyük önem arz ediyor. Taraftarlar tarafından Başakşehir-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı merak ediliyor. BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Turgut Doman olacak. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Furkan Aksuoğlu karşılaşmada görev alacak. TURGUT DOMAN BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ Turgut Doman kariyeri boyunca sadece bir tane Beşiktaş karşılaşması yönetti. 9 Kasım 2022 tarihinde Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynadığı Serik Belediyespor karşılaşmasında görev aldı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 galibiyet ile ayrılırken, sadece 1 sarı kart gördü. Serik Belediyespor'da karşılaşmada 1 sarı kart aldı. Sıkça Sorulan Sorular Başakşehir-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.