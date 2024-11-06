Beşiktaş forvet kararını verdi! İşte Malmö karşısında Van Bronckhorst'un ilk 11'i

06 Kasım 2024 11:41 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:41

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda Malmö ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, sakatlığı nedeniyle olmayacak. Forvet oyuncusu merak edilirken ilk 11 netleşmeye başladı. İşte Malmö karşısında Van Bronckhorst'un ilk 11'i...

Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı

Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı

Beşiktaş​, Süper Lig’de Galatasaray​ ve Kasımpaşa​ karşısında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi​'nde moral bulmak istiyor. Temsilcimiz bugün saat 18.30’da Tüpraş Stadı'nda Malmö’yü ağırlıyor. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

KARTAL MORAL ARIYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

IMMOBILE SAKAT

Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, Malmö maçında olmayacak. Maç öncesi ilk 11’de forvet oynayacak oyuncu merak ediliyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö karşısında sahaya süreceği 11'i netleşmeye başladı.

İşte ilk 11:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.