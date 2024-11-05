Van Bronckhorst'tan itiraf: Hala hazır değiliz!

05 Kasım 2024 14:36 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:37

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö ile yarın kendi evinde karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ve Cher Ndour Malmö maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadro durumuna değinen Hollandalı teknik direktör ''Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor'' dedi.

Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgisiyle ağır yara alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö maçına odaklandı. Temsilcimiz Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ve Cher Ndour karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisine değinen Ndour, "Maalesef son iki maçımızı kaybettik ama çarşamba günü Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Avrupa Ligi'nde son maçta Lyon'u yendik. Galatasaray maçında iyi oynadık, Kasımpaşa maçı ise kabul edilemez. İyi bir reaksiyon verme zamanı. Taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız" dedi.

''GALATASARAY MAÇINDAN DA FARKLIYDI''

Kasımpaşa maçının çok üzücü olduğunu söyleyen Van Bronckhorst, "Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Çarşamba günü Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk'' dedi.

''AMA HALA HAZIR DEĞİLİZ''

Van Bronckhorst, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu."

IMMOBİLE AÇIKLAMASI

Ciro Immobile'nin durumuna ilişkin konuşan Hollandalı teknik direktör, ''Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz'' diye konuştu.