Alara Turan kimdir? Annem Ankara dizisine sürpriz oyuncu transferi

25 Aralık 2024 16:47 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:49

Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’ya sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Annem Ankara dizisine Mesude rolüyle Alara Turan dâhil oluyor.

Annem Ankara’nın Bergüzar Korel’i en çok arananlar arasına girdi

Annem Ankara’nın Bergüzar Korel’i en çok arananlar arasına girdi

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı Annem Ankara dizisi sevenlerini ekranlara bağlamaya devam ediyor.

Sevilen dizinin yeni bölümünde yeni bir oyuncunun daha kadroya dâhil olacağı açıklandı.

ANNEM ANKARA DİZİSİNE TAZE KAN

Alara Turan, ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen Mesude karakteriyle seyirciyle buluşacak.

Üzerine titreyen babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de yaşı ilerledikçe kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar.

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Turan, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Oyuncu, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.