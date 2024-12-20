Annem Ankara'nın Zuhal'i Bergüzar Korel, yaşadığı büyük paniği paylaştı! "Hacklendim"

20 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:01

Uzun süredir yaşadığı İngiltere'den dönen Bergüzar Korel, Annem Ankara dizisinde Zuhal karakteriyle ekranlara geri döndü. Bergüzar Korel fotoğrafının yapay zekayla erkeğe dönüştürüldüğü kareyi görünce yaşadığı büyük korkuyu anlattı.

Bergüzar Korel​, karavanından yayınladığı videoda, yaşadığı büyük korkuyu dile getirdi. Hacklendiğini düşünen Bergüzar Korel, kendi fotoğrafının yapay zekâ ile erkeğe dönüştürülmesini siber saldırı​ olarak yorumladı.

BERGÜZAR KOREL, YAŞADIĞI BÜYÜK PANİĞİ PAYLAŞTI

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan kadın sanatçıların yüzlerini, yapay zekâ yardımıyla erkeğe dönüştüren akıma Bergüzar Korel de katıldı. Sosyal medya hesabından fotoğrafının erkeğe dönüştürüldüğü halini paylaşan Bergüzar Korel, sette kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk yorumlarını takipçileriyle paylaşan Korel, “Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla dolu mesaj kutum, yüreğime indi herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik​ atak geçirdim” diyerek esprili bir not yazdı.