Harika Avcı, meslektaşlarına sitem etti! Tesettür itirafıyla dikkat çekti

20 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:12

Yeşilçam oyuncusu Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı hatta ev sahibi ile mahkemelik olduğu iddia edilmişti. İddialar hakkında konuşan Harika Avcı, "Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum" dedi.

Yeşilçam​'ın usta oyuncusu ve sevilen şarkıcısı Harika Avcı'nın zor günler geçirdiği ve Ev sahibinin Harika Avcı'dan haber alamayınca polisler eşliğinde kapıyı kırarak evine girdiği iddia edildi. Çıkan iddialar karşısında sessizliğini bozan Harika Avcı, "Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum. Bu tesettür konusunun da istismar​ edilmemesi için konuşmadım. İsterseniz tesettürü yazmayın" dedi.

HARİKA AVCI: TESETTÜRE GİRDİM

Hakkında çıkan iddialarla ilgili konuşan Harika Avcı, yıllarca haberlerde yayınlanan ve kendisi olarak yazılan fotoğrafın kendisine ait olmadığını belirtti. Onur Akay'a konuşan Harika Avcı, "Üç yıldır hep bu haberler biter diye bekledim ama bitmeyince sizi aradım. O evde oturan, en son çekilen o fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor mu? Benim köpeğim de yok. Ben intihara da teşebbüs etmedim. 17 yıl önce sahneleri bıraktım. Mafya beni zorla sahneye çıkarırdı. Ben 11 yıl önce tesettüre girdim, ailemle oturuyorum. Bu tesettür konusunun da istismar edilmemesi için konuşmadım. İsterseniz tesettürü yazmayın" dedi.

İntihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında da konuşan Harika Avcı, "Ben intihara teşebbüs etmedim. Bunlardan haberim yok! O kişi ben değilim. Kendisini ben dâhil yakından tanımak isterim. Kime inanmak istediğinize siz karar verin artık. Sizden bana inanmanızı beklemiyorum. Bence aynı adrese gidip çekim yaparsanız daha sağlıklı olur."

Bakırköy'de yaşamadığını söyleyen Harika Avcı "Ailemin evinde oturuyorum. Ev bizim. Oturduğum semti söylemiyorum yarın bu semtte de sorunlar olur. İşimde gücümdeyim. Alışverişimi yapıyorum. Uyku problemim var. 3 yıl önce sinir krizi geçirdim krizim geçmedi. Hastanede yattım, darp edildim. Şarkı sözlerimi çaldılar. Şarkı sözlerinin tamamı benim. Ben yazdım. İspat edemedim." dedi.