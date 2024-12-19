Ebru Şallı hayatını kaybeden oğlunu paylaştı! Uğur Akkuş yaptığı yorumla tepki topladı

19 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:41

Ebru Şallı 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'un kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Ünlü çiftin boşanma davası çekişmeli devam ederken, Ebru Şallı, lenfoma nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybeden oğlunun fotoğrafını paylaştı. Uğur Akkuş'un yorumu tepki çekti.

Ebru Şallı​, 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş​'un kendisine şiddet​ uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme​, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Uğur Akkuş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ederken, Ebru Şallı'nın paylaşımına yaptığı yorumla tepki topladı.

UĞUR AKKUŞ'UN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Ebru Şallı sosyal medya hesabından 2020 yılında hayatını kaybeden oğlu ile ilgili paylaşım yaptı. Ebru şallı, iyi ki annesiyim dediğini ekle efektine hayatını kaybeden oğlu Pars'ın fotoğrafını ekledi.

Ebru Şallı'nın boşanma aşamasındaki eşi Uğur Akkuş ise fotoğrafı alıntılayıp "Melek Pars'la 50 yaşında reklam peşinde ben resim koyarsam sokağa çıkamazsın. Aşağılık reklam manyağı maymunlar" notunu düştü.

Paylaşımı kısa sürede tepki çekince Uğur Akkuş fotoğrafını kaldırdı.

Ebru Şallı uzun süren sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Şallı, "Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik​ kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." demişti.