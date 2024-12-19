Umut Akyürek kızı Melek Bal'ı paylaştı! Anne ve kızı kötü günleri atlattı

19 Aralık 2024 15:42 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:42

Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul kızlarının madde bağımlılığından kurtulmak için büyük çaba sarf etmiş ve TGRT Haber ekranlarında yaşadıkları süreci anlatmıştı. Kızının eski sağlığına kavuştuğunu anlatan Umut Akyürek'ten kızı Melek Bal ile yeni paylaşım geldi.

Şarkıcı Umut Akyürek​, kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayarak, "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" sözleriyle yetkililerden yardım​ çağrısında bulunmuştu. Uzun süre kızının tedavisi için uğraşan Umut Akyürek'ten sevindiren haber geldi.

UMUT AKYÜREK VE KIZINDAN MUTLULUK POZU

Uzun bir aranın ardından kızıyla paylaşım yapan Umut Akyürek, "Çok şükür bin şükür bin maşallah @limanayikyasamdernegi Ne kadar teşekkür etsem azdır sizlere @selcuk_sanri hocam Allah ebeden razı olsun" diyerek sevindiren haberi paylaştı.

Umut Akyürek kızının bağımlı olduğunu ve kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Kızının son sağlık durumu hakkında açıklama yapan Umut Akyürek, "STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi​ merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.