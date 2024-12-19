Survivor Ayşe Yüksel tanıtımda giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü! Bakın nasıl cevap verdi

19 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:43

Survivor 2025'in kadrosu açıklanırken, tanıtım videosu da sosyal medyada gündem oldu. Daha önce iki kez yarışmaya katılan Ayşe Yüksel'in Survivor tanıtımında giydiği kıyafet gündem oldu.

Survivor​ 2025​ kadrosu ve yayın tarihi belli oldu. 1 Ocak itibariyle seyircisinin karşısına çıkacak Survivor yarışmasında daha önce iki kez yarışan Ayşe Yüksel, tanıtım videosu sonrası en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

SURVIVOR BAŞLAMADAN SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Survivor yarışmasının kadroları belli oldu. Daha önce 2020 ile 2022 yıllarında yarışmaya katılan Ayşe Yüksel, 2025 sezonunda da Survivor yarışmasına katılacak. Acun Ilıcalı​ tarafından yayınlanan tanıtım videosunda kürk giyen Ayşe Yüksel, en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Ayşe Yüksel'e kürküne yorum yağdırdı. "Kürkle tanıtıma katılmış", "Yoldan geçerken bir çekime uğrayayım demiş" gibi yorumlar karşısında sessizliğini bozan Ayşe Yüksel, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Ayşe Yüksel, Survivor tanıtım videosuna gelen yorumlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Ayşe Yüksel Instagram hesabından kürkünü paylaşarak link verdi.