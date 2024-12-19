Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Son görüntüsü ikiye böldü

19 Aralık 2024 16:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:55

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, dün ameliyata alındı. Ferdi Tayfur'un hem basın danışmanı hem de yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un hastanedeki görüntüsünü paylaşıp son sağlık durumundan bahsetti.