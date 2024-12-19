Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Son görüntüsü ikiye böldü
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, dün ameliyata alındı. Ferdi Tayfur'un hem basın danışmanı hem de yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un hastanedeki görüntüsünü paylaşıp son sağlık durumundan bahsetti.
Ferdi Tayfur Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Marmaris'teki hastaneden Antalya'daki özel bir hastaneye nakil edilen Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu yeğeni paylaştı.
FERDİ TAYFUR'UN HASTANEDEKİ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, ünlü şarkıcının hastane odasındaki son halini paylaşıp doktorunun yaptığı açıklamayı paylaştı. Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında konuşan Prof. Dr. Asuman Yavuz'un videosunu "Doktorumuz Sn. Prof. Dr. Asuman Yavuz gerekli açıklamayı yapmıştır. Sayın Ferdi Tayfur’un sağlık durumu iyi olup bir süre gözetim altında tutulacaktır, tüm sevenlerine duyurulur" notuyla yayımladı.
Prof. Dr. Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında "Nabız düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sinüz bölgesinde bir görüntü tespit ettik. Asgari uçakla buraya getirdiler. Brada müdahale edildi. Şuanda hiçbir problemi yok" dedi.