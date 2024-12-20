Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmişti! Ailesinin iddiaları ise kan dondurdu

20 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:18

Gelin Evi yarışmasıyla fenomen olan Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Bursa’da toprağa verilen Neşe Özkan’ın ailesinin hastane ve doktorla ilgili iddiaları ise dikkat çekti.

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçirdiği estetik operasyonlar sırasında hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Neşe Özkan, Bursa​'da sevenlerinin ve ailesinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan ise hastanenin ihmali olduğunu belirterek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

NEŞE ÖZKAN'IN AĞABEYİNDEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Konuk olduğu Gelin Evi programıyla tanınan Neşe Özkan’ın hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenleri de araştırılıyor. Neşe Özkan'ın ağabeyi Mevlüt Başkan ise hastanenin ihmali olduğunu belirterek, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

300 BİN TL'LİK AMELİYATI 50 BİN TL'YE YAPTI"

Neşe Özkan'ın eniştesi ise ameliyatın masrafının yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia ederek, “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” dedi.

Özkan'ın kalbinde delik olduğunu söylemesine rağmen doktorunun ameliyatını gerçekleştirdiğini belirten Neşe Özkan'ın eniştesi, “Hastanede gittiğim anestezi doktoruna, ‘Ben 17 yaşında kalbimde delik olduğu için tedavi gördüm’ diyor. Doktorlar buna rağmen onaylayıp ameliyata alıyor. Karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu oluyor. Sonra, ameliyatın ardından uyandırma odasına alıyorlar ve orada uyanıyor. Birkaç kelime söylüyor. Daha sonra nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakıma alıyorlar, sürekli kalbi durmuş. Biz hastaneden şikayetçi olacağız” şeklinde konuştu.