Derya Uluğ sarışın oldu! Simge Sağın'dan sonra Wanda Nara benzetmeleri gündeme geldi

20 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:16

Derya Uluğ, uzun bir aradan sonra imaj değiştirdi. Kahverengi saçlarına veda eden Derya Uluğ sarışın oldu. Derya Uluğ'un sarışın halini görenler "Simge Sağın'dan sonra Derya Uluğ da Wanda Nara oldu" yorumları yapıldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Simge Sağın​, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Simge Sağın'ın yeni saç rengini görenler ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu. Sarışın olan Derya Uluğ, Wanda Nara​'ya benzetildi.

SİMGE SAĞIN'DAN SONRA DERYA ULUĞ'A DA WANDA NARA BENZETMESİ

Kahverengi saçlarına veda eden Derya Uluğ yeni yılda artık saçlarını sarı kullanacak. Fenerbahçe tutkusu olduğu bilinen her fırsatta takımını destekleyen ünlü şarkıcıya adeta yorum yağdı.

Birçok kullanıcı Derya Uluğ'a sarı mavi renklerde kalp emojisi attı. Derya Uluğ, yakın arkadaşı Simge Sağın'ın ardından sarışın olunca "Wanda Nara" yorumları yapıldı.

Daha önce adı Mauro Icardi ile anılan Simge Sağın da yakın arkadaşı Derya Uluğ gibi saçlarını sarıya boyatmıştı. Simge Sağın yeni imajıyla Wanda Nara'ya benzetilirken, Derya Uluğ da son imajıyla "Wanda Nara'ya benzemiş" yorumlarına neden oldu.