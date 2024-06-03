ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli oluyor

03 Haziran 2024 11:02 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:05

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının başladığı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından sınavın başvurularının ne zamana kadar devam edeceği ve sonuçların kaç yıl boyunca geçerli olacağı merak ediliyor.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-ALES/2 başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Başvuru Merkezleri veya resmi internet sitesi aracılığıyla yapabilecek.

Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da başvurular yapılabilecek.

Geç başvuru tarihi ise 26 Haziran 2024 olarak açıklandı.

Sınav ücreti ise 2024 yılı kapsamında 490 TL oldu.

Adayların sınav ücretlerini en geç 13 Haziran 2024 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün yüzde 50 daha fazla ödenecek.

Şehit eşi, şehir çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ise hizmet ücreti ile sınav ücreti alınmayacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde saat 10.15'de başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.