ALES/3 sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

06 Aralık 2024 10:13 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:14

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

ALES/3 sınavına katılan adaylar​, sınav​ sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu sınavdan alınan puanlar, adaylara beş yıl boyunca yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılabilirlik sağlıyor.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 6 Aralık Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçlarına erişim sağlamak için ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.