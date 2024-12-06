ALES/3 sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Aralık tarihine işaret edilmişti

06 Aralık 2024 08:06 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:11

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. ÖSYM, ALES/3 sınav sonuçlarının 6 Aralık tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.

ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu sınavdan alınan puanlar, adaylara beş yıl boyunca yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılabilirlik sağlıyor.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI​ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2024 ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık (bugün) açıklanacak. Ancak sonuçların erişime açılacağı saat henüz belli olmadı.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçlarına erişim sağlamak için ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

ALES​ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ALES sınavından alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli. Bu süre zarfında, puanınızı kullanarak akademik kariyer hedeflerinize yönelik başvurular yapabilirsiniz.