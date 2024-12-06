ALES/3 sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 6 Aralık tarihine işaret edilmişti
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. ÖSYM, ALES/3 sınav sonuçlarının 6 Aralık tarihinde açıklanacağını duyurmuştu.
ALES/3 sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu sınavdan alınan puanlar, adaylara beş yıl boyunca yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılabilirlik sağlıyor.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2024 ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık (bugün) açıklanacak. Ancak sonuçların erişime açılacağı saat henüz belli olmadı.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav sonuçlarına erişim sağlamak için ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, ALES sınavından alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli. Bu süre zarfında, puanınızı kullanarak akademik kariyer hedeflerinize yönelik başvurular yapabilirsiniz.