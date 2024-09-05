Ali Gürbüz, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sakatlığı nedeniyle yok

05 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:05

6 Eylül tarihinde 672'ncisi düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen senenin şampiyonu Ali Gürbüz'ün neden yok, nasıl sakatlandı sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk açıklama yaptı.

Türkiye'nin en eski güreş müsabakalarından biri olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 672'ncisi düzenleniyor.

6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan müsabakalarda geçen senenin şampiyonu Ali Gürbüz yer almadı.

Vatandaşlar tarafından Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz neden yok, nasıl sakatlandı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ALİ GÜRBÜZ GÜREŞLERDE NEDEN YOK?

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan açıklamaya göre geçen senin şampiyonu Ali Gürbüz sakatlandığı için güreşlerde yer almayacak.

Konuyla ilgili açıklamasında Öztürk "Hemşehrimiz Ali Gürbüz'ün sakat olması bizleri son derece üzmüştür. Kendisi bu yıl Elmalı'da birincilik alsaydı, altın kemerin sahibi olacaktı" dedi.

ALİ GÜRBÜZ NASIL SAKATLANDI, NEDEN GÜREŞMİYOR?

1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen 33. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz finalde mücadele etti.

Karşılaşma sırasında Ali Gürbüz omzundan sakatlanarak yarışmadan çekildi.