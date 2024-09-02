Ali Öztürk Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkekler MS5'de çeyrek final oynayacak

02 Eylül 2024 11:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:04

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye B1 futbol takımı bugün Çin ile mücadele edecek

28 Ağustos tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları son sürat devam ediyor.

Ülkemizi temsil eden milli sporcularımızdan biri olan Ali Öztürk bugün (2 Eylül 2024) masa tenisi branşında tek erkekler MS5'de çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar milli masa tenisçi Ali Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

PARALİMPİK MASA TENİSCİ ALİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ali Öztürk, 1 Nisan 1993 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

5. sınıf para masa tenisi Abdullah Öztürk'ün kardeşi olan Ali Öztürk, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Milli sporcu 2014 yılında Çin'in Pekin şehrinde düzenlenen Dünya Para Masa Denizi Şampiyonası'nda Bireysel C4 yarışmasında altın madalya kazandı.

Aynı şampiyonada takım arkadaşları Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ile birlikte ile birlikte ise C5 takım kategorisinde gümüş madalya aldı.

2016 yılında düzenlenen Lignano Master Opena'da ise yine aynı takım ile C4 etkinliğinde altın madalyanın sahibi oldu.

Rio'da düzenlenen 2016 Paralimpik Oyunları'nda ise erkekler takım kadrosunda milli sporcularımız takım olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise masa tenisi erkeklerde (Sınıf 5)'de yarı finale kadar yükseldi.

Yarı finalde 2016 Paralimpik şampiyonu Çinli sporcu Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

ALİ ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1993 yılında doğan Ali Öztürk, 2024 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.