Ali Şansalan kimdir? Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Ocak 2025 13:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:06

Galatasaray ile Başakşehir 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçının hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF tarafından duyurulan hakem listesine göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.