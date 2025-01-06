Ali Şansalan kimdir? Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi oldu
Galatasaray ile Başakşehir 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçının hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF tarafından duyurulan hakem listesine göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) grup aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Karşılaşmalar kapsamında ilk hafta Galatasaray kendi evinde Başakşehir'i konuk edecek.
Açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakemAli Şansalan görev alacak.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Başakşehir maçında Ali Şansalan düdük çalacak.
Yardımcı hakem olarak Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir'in görev alacak.
Dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olduğu açıklandı.
ALİ ŞANSALAN KİMDİR, YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI?
Ali Şansalan, 17 Mart 1988 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. Henüz üniversite öğrencisiyken hakemlik yapmaya başlayan Ali Şansalan, Süper Li'g'de ilk defa 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Karademir Karabükspor maçını yönetti.
Ali Şansalan Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca 19 karşılaşmasında görev aldı.
Bu karşılaşmaların 14'ünde sarı-kırmızılılar galip gelirken, 5'inde beraberlik, 2'sinde ise mağlubiyet aldı.
Deneyimli hakem Galatasaray'a toplam 34 sarı kart gösterdi ve 6 penaltı verdi.
Ali Şansalan'ın yönettiği 5 karşılaşmanın ise hepsini sarı-kırmızılılar kazandı.