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Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek kimdir? Galatasaray’da iki imza birden

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:45
Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek kimdir? Galatasaray’da iki imza birden

Galatasaray’da ilk imzalar iç transferden geldi. Genç oyuncular Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek peş peşe imza attı.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da ilk imzalar iç transferden geldi.

Sarı kırmızılı ekibin genç oyuncuları, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek peş peşe imza attı.

Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek kimdir? Galatasaray’da iki imza birden - 1. Resim

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt’un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek kimdir? Galatasaray’da iki imza birden - 2. Resim

ALİ YEŞİLYURT VE RECEP YALIN DİLEK KİMDİR?

1.92 boyunda olan Ali Yeşilyurt, 19 yaşında ve stoper mevkiinde görev yapıyor.

18 yaşındaki genç oyuncu Recep Yalın Dilek ise santrfor mevkiinde oynuyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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