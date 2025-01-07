Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek kimdir? Galatasaray’da iki imza birden
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:45
Galatasaray’da ilk imzalar iç transferden geldi. Genç oyuncular Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek peş peşe imza attı.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da ilk imzalar iç transferden geldi.
Sarı kırmızılı ekibin genç oyuncuları, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek peş peşe imza attı.
GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt’un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
ALİ YEŞİLYURT VE RECEP YALIN DİLEK KİMDİR?
1.92 boyunda olan Ali Yeşilyurt, 19 yaşında ve stoper mevkiinde görev yapıyor.
18 yaşındaki genç oyuncu Recep Yalın Dilek ise santrfor mevkiinde oynuyor.
Kaynak: TGRT Haber