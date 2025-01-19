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Allan Saint-Maximin Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ocak 2025 13:39 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 13:55
Allan Saint-Maximin Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Adana Demirspor kamp kadrosunda yer almadı. Taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun karşılaşmada neden oynamadığı merak ediliyor. Allan Saint-Maximin hasta olduğu için maçta forma giymeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında deplasmana çıkacak.

Galatasaray'ın Hatayspor'a puan kaybetmesinin ardından sarı-lacivertliler puan farkını kapatmak için büyük bir fırsat yakaladı.

Kritik öneme sahip olan Adana Demirspor-Fenerbahçe kamp kadrosunda ise Allan Saint-Maximin yer almadı.

Taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun karşılaşmada neden oynamadığı merak ediliyor.

Allan Saint-Maximin Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu - 1. Resim

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KADRODA NEDEN YOK?

Allan Saint-Maximin'in Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda geçirdiği gribal enflasyon nedeniyle yer almadığı açıklandı.

Yıldız futbolcu bu sezon sarı-lacivertlilere transfer olmasının ardından istenilen başarıyı gösteremedi.

Son dönemlerde yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle Konyaspor maçında da yedek kulübesinde yer almıştı.

Allan Saint-Maximin Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu - 2. Resim

ALLAN SAİNT-MAXİMİN FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'nin bu sezon 8 milyon Euro'ya kiraladığı Allan Saint-Maximin iddialara göre Al Ahly'ye geri dönecek.

Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Saint-Maximin'in sarı-lacivertlilerde sık sık antrenman kaçırıyor.

Fransız futbolcunun eski takımına geri dönmesi durumunda 8 milyon Euro'luk kiralama bedelinin 4 milyon Euro'su Fenerbahçe'ye geri ödenecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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