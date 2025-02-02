Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho ile transfer için konuştu
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Konuyla ilgili Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Taraftarlar tarafından Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı Fransız yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Yıldız futbolcunun ayrılık konusunda Al-Ahli ile anlaştığı belirtildi. Fenerbahçe tarafında ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrılacak mı sorusunun cevabını aramaya başladı.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?
Allan Saint-Maximin'in transferi, konusunda yardımcı olması için sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile konuştuğu iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Allan Saint-Maximin'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?
Allan Saint-Maximin, İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oluyor.
Napoli'nin, Al-Ahli ve Fenerbahçe ile oyuncuyu kiralama konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.
ALLAN SAİNT-MAXİMİN İSTATİSTİKLERİ
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıktı. Bu maçlarda 1.455 dakika süre alan yıldız futbolcu toplam 3 gol attı ve 4 asist yaptı.