Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho ile transfer için konuştu

02 Şubat 2025 12:22 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:40

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Konuyla ilgili Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Taraftarlar tarafından Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı Fransız yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Yıldız futbolcunun ayrılık konusunda Al-Ahli ile anlaştığı belirtildi. Fenerbahçe tarafında ise teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme yaptığı iddia edildi.

Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrılacak mı sorusunun cevabını aramaya başladı.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Allan Saint-Maximin'in transferi, konusunda yardımcı olması için sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile konuştuğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Allan Saint-Maximin'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Allan Saint-Maximin, İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer oluyor.

Napoli'nin, Al-Ahli ve Fenerbahçe ile oyuncuyu kiralama konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN İSTATİSTİKLERİ

Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe ile 24 maça çıktı. Bu maçlarda 1.455 dakika süre alan yıldız futbolcu toplam 3 gol attı ve 4 asist yaptı.