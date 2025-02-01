Fenerbahçe'de ayrılık! Allan Saint-Maximin Napoli ile anlaştı

01 Şubat 2025 23:04 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 23:10

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Allan Saint-Maximin'in yeni adresi de belli oldu. Yıldız oyuncu ile Serie A lideri Napoli anlaştı.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Allan Saint-Maximin'in yeni kulübü Serie A lideri Napoli oldu. Kulüpler arsında anlaşma sağlandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU!

Allan Saint-Maximin'in, Napoli ile anlaşmasının detayları ortaya çıkarken, Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun transferinin 3-4 milyon euro bandında noktalanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Maximin, bu mücadelelerde 3 gol attı ve 4 asist yaptı.