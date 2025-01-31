Allan Saint-Maximin'e büyük talip! Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu

31 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:17

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Allan Saint-Maximin'e talip çıktı. Oyuncuya İtalyan devi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna şu ana kadar dört oyuncu katan Sarı-Lacivertlilerde, Allan Saint-Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında Al Ahli’den kiralanan Fransız futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, oyuncuya sürpriz bir talip ortaya çıktı.

NAPOLİ TEKLİF SUNDU!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli, Allan Saint-Maximin’i kiralamak için Al Ahli’ye resmi teklif sundu.

Fenerbahçe’nin transfer sürecine nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.