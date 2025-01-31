Tgrt Haber
Haberler>Spor>Allan Saint-Maximin'e büyük talip! Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu

Allan Saint-Maximin'e büyük talip! Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Fabrizio Romano
31 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:17
Allan Saint-Maximin&#039;e büyük talip! Fenerbahçe&#039;deki geleceği merak konusuydu

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Allan Saint-Maximin'e talip çıktı. Oyuncuya İtalyan devi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. 

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna şu ana kadar dört oyuncu katan Sarı-Lacivertlilerde, Allan Saint-Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor. 

Sezon başında Al Ahli’den kiralanan Fransız futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, oyuncuya sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Allan Saint-Maximin'e büyük talip! Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu - 1. Resim

NAPOLİ TEKLİF SUNDU!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İtalyan devi Napoli, Allan Saint-Maximin’i kiralamak için Al Ahli’ye resmi teklif sundu. 

Fenerbahçe’nin transfer sürecine nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Fabrizio Romano

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...