Fenerbahçe'nin acı günü! Yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

01 Şubat 2025 20:50 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 20:53

2021 yılından beri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi ve iş insanı Mehmet Salih Dereli, 67 yaşında bazı sağlık sebeplerinden dolayı hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Dereli'nin sağlık sorunlarına rağmen yönetim kurulundaki görevini aktif olarak sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. 2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucularındandı. Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. Mehmet Salih Dereli’ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."