Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı

01 Şubat 2025 00:26 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:28

Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyla resmi imzayı attı. Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen futbolcu ligde bu sezon en iyi 11'e 5 defa girerek gözleri üzerine çekmişti.