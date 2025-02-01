Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı
Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyla resmi imzayı attı. Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen futbolcu ligde bu sezon en iyi 11'e 5 defa girerek gözleri üzerine çekmişti.
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip yeni oyuncusuyla da anlaştı.
Sarı-lacivertli ekip, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen defans oyuncusu Ognjen Mimovic ile resmi imzaların atıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic. Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"