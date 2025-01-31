Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk golcü geliyor

31 Ocak 2025 22:00 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:10

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun da hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç kesenin ağzını açarken İtalyan devi Juventus'un golcüsü için girişimler başladı. Transfer girişiminde Dusan Tadic'in etkisi olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi ise gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI!

VOLE kanalında konuşan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’in açıklamalarına göre, sarı-lacivertliler Juventus’un yıldız golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgileniyor.

'BALKAN EKİBİ' TRANSFERDE İŞ BAŞINDA!

Çelikler, Fenerbahçe'deki Balkan oyuncularının da bu transfer sürecinde rol oynadığını belirterek, "Fenerbahçe’deki Balkan ekibi Dusan Vlahovic’e ‘Alo ben Tadic abin, Come to Fenerbahçe’ demiş" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin yıldız golcü için 50 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Juventus'un golcüsü bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist kaydetti. 27 maçın 24'üne ise ilk 11'de başladı.

İşte Serdar Ali Çelikler'in o sözleri: