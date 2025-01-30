Ognjen Mimovic'in uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı

30 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:09

Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic ile anlaştı. Sağ bek pozisyonunda oynayan Mimovic'in uçağının ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği belli oldu. Taraftarlar tarafından Mimovic'in uçağının kodu merak ediliyor.

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar kadrosuna katan sarı-lacivertliler şimdi ise sağ bek transferi yaptı.

Sarı-lacivertlilerin şimdi ise Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic ile her konuda anlaştığı ortaya çıktı.

Mimovic'in İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı tarih belli oldu.

OGNJEN MİMOVİC'İN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Mimovic'in uçağının yarın (31 Ocak 2025 Cuma) günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun uçağının Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçeli taraftarların Mimovic için havaalanında özel hazırlık yapması bekleniyor.

OGNJEN MİMOVİC'İN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic'in uçağının yarın saat kaçta geleceği ise henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre uçağın öğle saatlerinde İstanbul'a iniş gerçekleştirmesi bekleniyor.

OGNJEN MİMOVİC UÇAK KODU NE?

Ognjen Mimovic'in uçağı henüz belli değil. Futbolcunun hangi uçakla geleceği açıklandıktan sonra kodunun da belli olması bekleniyor.

Uçak kodu sayesinde taraftarlar canlı olarak uçağın rotasını takip edebiliyorlar. Uçağın kalkmasının ve kodunun belli olmasının ardından taraftarlar Flight Radar24 adlı siteyi kullanarak rotayı anlık olarak takip edebilecekler.