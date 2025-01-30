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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:02
Fenerbahçe&#039;nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul&#039;a geliyor

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor. Mimovic'in yarın İstanbul'da olacağı bildirildi.

Fenerbahçe’nin transferini tamamladığı sağ bek Ognjen Mimovic, İstanbul’a geliyor.

Sarı-lacivertlilerin Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Sırp futbolcu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor - 1. Resim

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 19 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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