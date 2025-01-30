Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:02
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan yeni transferi Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor. Mimovic'in yarın İstanbul'da olacağı bildirildi.
Fenerbahçe’nin transferini tamamladığı sağ bek Ognjen Mimovic, İstanbul’a geliyor.
Sarı-lacivertlilerin Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Sırp futbolcu, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 19 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com