Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın futboluna sert yorum: Top falan oynamıyorlar!

25 Ocak 2025 22:48 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:55

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti. Son haftalarda oynanan futbol için tribünlerden tepki toplayan Galatasaray için ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı bir yorum geldi. Çelikler, "Tribünlerdeki eski coşku yok, Galatasaray top oynamıyor. Son üç haftadır bu net şekilde ortada" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor​'u 1-0'lık skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda sergilediği futbol nedeniyle taraftarların ve spor otoritelerinin eleştirilerine hedef oldu. Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler de Galatasaray​'ın performansıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY TOP OYNAMIYOR"

Vole'de konuşan Çelikler, Galatasaray'ın Süper Lig​'de şampiyonluk potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, takımın Avrupa arenasındaki şansını sorguladı. Çelikler, "Galatasaray bu futbolla ligde şampiyon olur ama Avrupa'da ilerleyemez. Oyundaki ve futbolculardaki düşüş açıkça görülüyor. Tribünlerdeki eski coşku yok, Galatasaray top oynamıyor. Son üç haftadır bu net şekilde ortada" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BÖYLE OLMAZ"

Galatasaray'ın son haftalardaki maç yönetimi ve hakem performanslarıyla da ilgili eleştirilerde bulunan Çelikler, "Halil Umut Meler izin vermez, rakipler hücum edemez ve gider ligde şampiyon olur. Avrupa'da ise hiçbir şey yapamaz. Bugün Estonyalı hakem olsa Galatasaray puan kaybederdi" dedi.

Serdar Ali Çelikler'in sözleri şu şekilde: