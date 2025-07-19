Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı? Yoğun bakıma alınmıştı

93 yaşındaki Altan Öymen, sağlık sorunlası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği isimden üzen haber.

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ SON DAKİKA?

Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün Öymen'in entübe edildiği öğrenilmişti.İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden gelen açıklamaya göre Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirmişti.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

ALTAN ÖYMEN ÖLDÜ MÜ?

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." sözleri ile vefatı hakkında taziye mesajı paylaştı.