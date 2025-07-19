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 | Sumru Tarhan

Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı? Yoğun bakıma alınmıştı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı.Hastaneye kaldırılan isim yoğun bakımda tedavi görürken bugün üzücü haber geldi. Altan Öymen neden öldü araştırılırken taziye mesajları yayımlandı.

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Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı? Yoğun bakıma alınmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:38

93 yaşındaki Altan Öymen, sağlık sorunlası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği isimden üzen haber.

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ SON DAKİKA?

Öymen, nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün Öymen'in entübe edildiği öğrenilmişti.İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden gelen açıklamaya göre Öymen, 6 hafta önce tanısıyla hastanede başarılı bir akciğer operasyonu geçirmişti.

Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı? Yoğun bakıma alınmıştı

Hastaneden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Altan Öymen neden öldü, hasta mıydı? Yoğun bakıma alınmıştı

ALTAN ÖYMEN ÖLDÜ MÜ?

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." sözleri ile vefatı hakkında taziye mesajı paylaştı.

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ETİKETLER
#vefat
#sağlık sorunları
#akciğer kanseri
#Altan Öymen
#İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
#Aktüel
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