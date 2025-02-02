Altay Bayındır Manchester United - Crystal Palace maçında oynayacak mı? Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu duyuruldu

02 Şubat 2025 13:12 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:43

Premier Lig'in 24. haftası kapsamında Manchester United, Old Trafford'da Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala gözler milli kaleci Altay Bayındır'a çevrildi. Taraftarlar tarafından Manchester United-Crystal Palace maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Son yıllarda istediği başarıları gösteremeyen Manchester United, Ruben Amorim'in takımın başına geçmesinin ardından toparlamaya başladı.

Premier Lig'inde 12. sırada yer alan Manchester United bugün ligin 13. sırasında yer alan Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Manchester United-Crystal Palace maçında Altay Bayındır'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ALTAY BAYINDIR MANCHESTER UNİTED-CRYSTAL PALACE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Son dönemlerde gösterdiği performans ile hem taraftarın hem de dünya basınının ilgisini çeken Altay Bayındır, Manchester United'da birinci kaleci olmaya doğru ilerliyor.

Ruben Amorim'in takımın başına gelmesinin ardından daha sık forma şansı bulan Altay Bayındır geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan FCSB maçında kalesine gelen 3 şutu da kurtardı.

Yükselen performansından rağmen Altay Bayındır'ın Manchester United-Crystal Palace maçında yedek olması bekleniyor.

Milli kalecinin daha çok Avrupa Ligi ve FA Cup maçlarında forma giymesi bekleniyor.

Onana, Crystal Palace maçında Manchester United'ın kalesini koruyacak. Ancak Altay Bayındır'ın performansı yükselmeye devam ederse bu durumun değişeceği tahmine diliyor.

MANCHESTER UNİTED-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 24. haftası kapsamında oynanacak olan Manchester United-Crystal Palace karşılaşması bugün saat 17:00'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

MANCHESTER UNİTED-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak olan Manchester United-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED-CRYSTAL PALACE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşma öncesinde Manchester United'da Luke Shaw, Mason Mount, Jonny Evans ve Manuel Ugarte'nin sakatlığı bulunuyor.

Crystal Palace'da ise sakatlıkları nedeniyle Matheus França, Adam Wharton, Cheick Doucoure, Chadi Riad ve Joel Ward maçta forma giymeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Dalot, Ugarte, Fernandes, Mazraoui; Diallo, Mainoo; Zirkzee

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Esse, Eze; Mateta