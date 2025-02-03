Alvaro Morota Gaziantep - Galatasaray maçında oynayacak mı? Yıldız futbolcu kamp kadrosuna katıldı

03 Şubat 2025 14:00 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:43

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Galatasaray bugün Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Karşılaşmada gözler sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata'ya çevrildi. Taraftarların gündeminde Morata Gaziantep-Galatasaray maçında oynayacak mı sorusu yer alıyor. İspanyalı yıldız futbolcu karşılaşmanın kamp kadrosuna katıldı.

Morata Galatasaray'dan ne kadar alacak? Kiralık mı yoksa bonservis ile mi geldiği merak edildi

Morata Galatasaray'dan ne kadar alacak? Kiralık mı yoksa bonservis ile mi geldiği merak edildi

Süper Lig'in 22. haftasının son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında lider Galatasaray, Gaziantep FK karşısında deplasmana çıkacak.

Taraftarlar sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata'nın karşılaşmada oynayıp oynamayacağını merak ediyor.

ALVARO MORATA GAZİANTEP-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Alvaro Morata dün özel bir uçak ile İstanbul'a geldi. Taraftarlar tarafından havalimanında karşılanan futbolcunun tüm işlemlerinin tamamlandığı ortaya çıktı.

Morata'nın bugün Gaziantep'e özel bir uçakla seyahat gerçekleştireceği öğrenildi.

Karşılaşmada yıldız futbolcunun oynama ihtimali bulunuyor. Tahminlere göre Morata maça yedeklerden dahil olacak.

ALVARO MORATA İSTATİSTİKLERİ

Kariyeri boyunca La Liga Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi gibi birçok kupa kazanan Alvaro Morata, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1.671 dakika süre alan yıldız futbolcu toplam 6 gol ve 2 asist yaptı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Milan'da sadece bu sezon toplam 6 maçta oynayamadı.